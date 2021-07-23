Автоюрист оценил идею штрафовать водителей за выключенные фары

Водителей будут штрафовать за выключенные габариты и фары дневного света.

Данную инициативу в интервью Телеканалу "360" прокомментировал автоюрист Дмитрий Славнов.

Эксперт считает, что данная мера позволит обеспечить безопасность не только самого водителя, но и окружающих.

"Инженеры крупных заводов разрабатывают фары таким образом, чтобы при включении двигателя включались дневные ходовые огни или ближний свет фар. Это отвечает за безопасность — вы выделяетесь и вас видно. Тем более, когда едите на мотоцикле", — отметил Славнов.

Сейчас уже используют нейросеть для определения того, пристегнут ли водитель и не пользуется ли он гаджетами.

Эксперт считает, что не нужно бояться нововведений, их нужно тестировать и смотреть, как они работают.

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