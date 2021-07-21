Как правильно принимать душ? Советы дерматовенеролога

Домашние гигиенические процедуры стали нормой для современного человека. Дерматологи рассказали, сколько раз в день можно мыться с мылом.

Специалисты советуют принимать душ два раза в день — утром и вечером. А вот мыло и другие очищающие средства следует использовать не чаще одного раза в сутки.

Людям, которые активно занимаются спортом или физическим трудом, сложнее переносить летнюю жару, поэтому они вынуждены чаще принимать душ.

"Пот — комфортная среда для развития микроорганизмов, живущих на коже. Работу потовых и сальных желез в большинстве случаев контролируют половые гормоны, гормоны щитовидной железы, причем их активность зависит от температуры окружающей среды. И этот общий фон также подскажет, как часто нужно принимать душ", — рассказала дерматовенеролог и онколог Наталия Жовтан.

В случае отсутствия сильных загрязнений дерматовенерологи советуют отказаться от использования очищающих средств, чтобы не смывать слои гидролипидной мантии, которые защищают кожу.

В жаркие дни следует мыться в прохладной воде. Если нет проблем с сердцем, то можно попробовать контрастный душ.

Для очищения кожи достаточно 10 минут. Ванну можно принимать в течение 15-20 минут, а полностью здоровым людям можно не ограничивать себя по времени пребывания в воде, сообщает сайт Москва 24.

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