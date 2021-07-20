Валентина Матвиенко раскрыла способ борьбы с бедностью

Решить проблемы бедности в мире и повысить уровень жизни населения можно только при условии достижения гендерного равенства, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Цифровизация экономики, развитие робототехники, искусственного интеллекта призваны искоренить бедность, повысить качество жизни людей. А это невозможно без достижения гендерного равенства и полноправного вовлечения женщин", — сказала она в видеообращении на Форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по образованию и снижению бедности среди женщин.

Пандемия COVID-19 нанесла серьёзный удар по экономике многих стран, в которых в результате ухудшилось положение женщин, сообщает РИА Новости.

Матвиенко считает, что меры, которые были приняты в начале пандемии COVID-19, были эффективными. Благодаря им удалось избежать кризиса системы здравоохранения, масштабного локдауна, срыва образовательного процесса и роста числа бедных россиян. Политик заявила о готовности поделиться российским опытом с другими странами и с международными структурами.

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