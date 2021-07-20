"Дайте им удочку": что стоит сделать в борьбе с бедностью

Бедность для России — проблема актуальная: согласно выкладкам "Росстата", по итогам 2020 года примерно 12,1% населения страны получали доход ниже прожиточного минимума.

Владимир Путин на заседании

Проблема бедности стала одной из тем, которые Владимир Путин обсудил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Президенту сообщили следующее: уже к 2030 году бедных в стране станет всего 6,5%, а к 2023 — 10,9%.

Реальны ли такие прогнозы? Есть какие-то "шаги быстрого реагирования" для борьбы с бедностью? Что могли бы сделать власти? Для читателей Pravda.Ru мнением поделился Валерий Миронов, заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ.

"Слоёный пирог": почему важно поддержать самых бедных

Бедность и нищета

Для борьбы с бедностью, отмечает эксперт, стоило бы обеспечивать адресную поддержку самых бедных семей — например, с большим количеством детей и с низкими среднедушевыми доходами.

"То есть сделать, например, так, чтобы поддержка детей стала более адресной. Как-то разделить, не платить всем подряд", — уточняет Миронов.

Далее: можно (опять-таки адресно) запустить выдачу продуктовых талонов на покупку продуктов питания. Цены в стране сейчас растут, следуя за трендами мировых рынков, к тому же значительная часть сельскохозяйственной продукции РФ уходит на экспорт. Но важно понимать, если просто дать людям денег, они могут потратить их не совсем на те цели, которые декларирует власть. Здесь и поможет схема с талонами.

"Талоны помогут людям поддерживать здоровье, более-менее нормально питаться и не экономить на еде", — сообщает эксперт.

К слову, использовать именно адресную поддержку, а не просто давать деньги "всем и каждому" очень важно. Ведь если поддерживать всех, то выйдет так, что деньги от государства получают и богачи, и представители среднего класса, и бедные.

"Нужно более концентрированно эту помощь направлять", — говорит Миронов.

И определённо стоило бы обеспечить рост зарплат хотя бы в бюджетом секторе.

"Всё-таки это люди не самые обеспеченные, они имеют большую склонность к потреблению, а не накоплению. Это поддержит нашу промышленность, которая страдает от недостатка спроса. Тем более у нас ресурсы в резервном фонде сохранились. Мы их мало тратили в прошлом году. Значит, можно сейчас поддерживать", — уверен эксперт.

Дайте им удочку: малый бизнес "вытянет" ситуацию?

Что касается описанных цифр (например, уровня бедности в 6,5% к 2030 году), они вполне реалистичны. Однако вопрос заключается в следующем — как именно измерять бедность?

"У нас проблема бедности очень сильна, она связана не только с тем, что недостаточно быстро растёт производство и недостаточно сильно растут зарплаты. Реально располагаемые доходы за последние 10 лет действительно снизились на несколько процентов, начиная с 2014 года. И у нас очень сильна неравномерность распределения, то есть может случиться следующее: зарплаты растут, но обогащаются только самые богатые", — разъясняет Миронов.

Нелишним было бы помочь самому малому бизнесу

Зачастую люди, желающие заработать, сталкиваются с валом проблем самого разного рода. Часто развитие бизнеса в России связано с близостью к чиновникам, с возможностью "ухватиться" за госзаказ или просто с родственными связями. И наоборот: бизнес, данных "бонусов" лишённый, часто не в силах выдерживать конкуренцию.

Для того чтобы помочь людям на этом "фронте", стоит сделать следующее:

ввести прогрессивное налогообложение;

ввести что-то вроде налога на роскошь;

придумать стимулы для малого бизнеса;

провести декриминализацию некоторых статей, по которым частенько совершают "наезды" на предпринимателей.

"Малый бизнес может помочь наиболее активным слоям населения зарабатывать. Проще говоря — можно дать им в руки удочку, а не кормить всё время рыбой. Но для этого нужно, чтобы госкомпании действительно больше закупали у малого бизнеса на конкурентных торгах, чтобы там была большая конкуренция, а не допуск только определенного круга компаний", — дополняет эксперт.

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