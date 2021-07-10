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МВД предлагает ужесточить требования к регистрации и трудоустройству мигрантов

Общество

МВД представило проект изменения законодательства, регулирующего трудоустройство и пребывание мигрантов в стране. Он предполагает глубокие изменения в системе регистрации и отслеживания деятельности трудовых мигрантов и работодателей, нанимающих их. 

МВД предлагает ужесточить требования к регистрации и трудоустройству мигрантов

Согласно новым правилам каждый иностранец по прибытию в страну должен будет оставить отпечатки пальцев, пройти медосмотр и приобрести полис ДМС. Эти данные будут закреплены в персональной ID-карте. Уточняется, что данные требования касаются в том числе и пребывающих из стран с безвизовым режимом. Наличие ID-карты означает, что иностранец зарегистрирован на портале госуслуг, где содержится вся его личная информация, включая цифровую подпись. 

Но на этом процесс регистрации не заканчивается. Далее будет необходимо оплатить специальную пошлину и подать запрос на внесение в реестр. МВД оставляет за собой право отказать иностранцу в случае, если:

  • был замечен в сочувствии или содействии экстремистам,
  • находится в розыске,
  • предоставил фальшивые (чужие) документы,
  • когда-либо призывал за насильственное изменение государственного строя.

Для работодателей тоже предлагаются новые требования. Им надо будет подать соответствующее заявление в "Роструд" с указанием необходимого количества мигрантов и получить разрешение на их трудоустройство. 

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Трудовые мигранты: новая угроза России?
Автор: Иван Лебедев, Куратор: Наталия Красовская
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