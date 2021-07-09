EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Визуальный обман: Бузова показала удивительно объёмную пятую точку
"Может он что-то употребляет?": эксперт о словах Шмыгаля про "СП-2"
Навальный рассказал о голых "фотосессиях" в тюрьме
Демократы придумали новое прозвище для Дональда Трампа
Штаты недовольны: в Киргизии посмели принять "неудобный" закон
Олег Костин прокомментировал запрет заниматься сексом после вакцинации
Мошенники обманули родителей Меладзе на 300 тысяч рублей
"Дорогие друзья": президент Польши обратился к ЕС по поводу Via Carpatia
PR-директор МакSим рассказала о пугающих подробностях болезни

В МВД придумали, как "модернизировать" пребывание мигрантов в России

Общество

Новое предложение от представителей МВД РФ: правила касательно въезда и пребывания в стране иностранных граждан можно подкорректировать. В частности, "под нож" может пойти разрешение на временное проживание.

мигранты
 

Три варианта: что придумали для мигрантов в МВД

Подробности ситуации уточнили эксперты телеканала "360". Как оказалось, вместо разрешения на временное проживание могут ввести:

  • краткосрочный миграционный режим, составляющий не более 90 дней в году;
  • долгосрочный миграционный режим — в его рамках можно будет остаться, соответственно, на более чем 90 дней в году;
  • постоянное проживание, сроки которого ограничивать не будут.

Комментарий для телеканала "360" касательно этой идеи предоставила директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских. Она считает, что в целом идея верна, хоть и несколько "припозднилась" в плане сроков.

Мнение эксперта: правильно, хоть и запоздало

мигранты в службе занятости
Мигранты в службе занятости

Ситуация, объяснила Чудиновских, сложилась такая: ранее временные виды на жительство раздавали не просто так, а по квоте. При этом судьбу каждого иностранца решала специальная комиссия, а вся система в целом отличалась на редкость непрозрачной структурой. А идея об отмене временного проживания, к слову, витала в воздухе ещё в 2020 году.

"Принято совершенно разумное решение. Даже запоздалое. Этот институт нужно предать истории и ограничиться выдачей постоянных видов на жительство.

А другие статусы регулировать в рамках временного проживания. Мера правильная. Она станет хорошим фактором для улучшения миграционной политики", — подытожила она.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Отмена временного проживания в России. Изменении пребывания мигрантов в России
Автор: Константин Шапров, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Влад Лисовец опубликовал архивные снимки Фриске в день рождения певицы
В МВД придумали, как "модернизировать" пребывание мигрантов в России
Как работают вакцины от COVID?
Визуальный обман: Бузова показала удивительно объёмную пятую точку
"Может он что-то употребляет?": эксперт о словах Шмыгаля про "СП-2"
Навальный рассказал о голых "фотосессиях" в тюрьме
Демократы придумали новое прозвище для Дональда Трампа
Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан
Штаты недовольны: в Киргизии посмели принять "неудобный" закон
Олег Костин прокомментировал запрет заниматься сексом после вакцинации
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества

Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.

Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества
Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом
Российский шоу-бизнес
Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом
Мир. Новости мира
Байден встретится с Зеленским, чтобы спасти мир от истерик Киева
Общество
Вакцинированные заболели массово. Так бывает?
Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова Василий Амирджанов Истерия с вакцинацией роняет доверие граждан Василий Амирджанов Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
У Литвы появился союзник в "гибридной войне режима Лукашенко"
Российский шоу-бизнес
Почему Меньшов не сделал прививку от COVID-19
Участник скандала с Ваенгой в самолёте рассказал правду о событии
Российский шоу-бизнес
Участник скандала с Ваенгой в самолёте рассказал правду о событии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников