В МВД придумали, как "модернизировать" пребывание мигрантов в России

Новое предложение от представителей МВД РФ: правила касательно въезда и пребывания в стране иностранных граждан можно подкорректировать. В частности, "под нож" может пойти разрешение на временное проживание.

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Подробности ситуации уточнили эксперты телеканала "360". Как оказалось, вместо разрешения на временное проживание могут ввести:

краткосрочный миграционный режим, составляющий не более 90 дней в году;

долгосрочный миграционный режим — в его рамках можно будет остаться, соответственно, на более чем 90 дней в году;

постоянное проживание, сроки которого ограничивать не будут.

Комментарий для телеканала "360" касательно этой идеи предоставила директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских. Она считает, что в целом идея верна, хоть и несколько "припозднилась" в плане сроков.

Мнение эксперта: правильно, хоть и запоздало

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Ситуация, объяснила Чудиновских, сложилась такая: ранее временные виды на жительство раздавали не просто так, а по квоте. При этом судьбу каждого иностранца решала специальная комиссия, а вся система в целом отличалась на редкость непрозрачной структурой. А идея об отмене временного проживания, к слову, витала в воздухе ещё в 2020 году.

"Принято совершенно разумное решение. Даже запоздалое. Этот институт нужно предать истории и ограничиться выдачей постоянных видов на жительство. А другие статусы регулировать в рамках временного проживания. Мера правильная. Она станет хорошим фактором для улучшения миграционной политики", — подытожила она.

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