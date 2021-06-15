Ультиматум не сработал: мигрантам разрешили остаться в России

Президент России Владимир Путин 15 июня подписал указ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Как раз в тот день, когда истекал срок действия предыдущего указа, который вступил в силу в апреле прошлого года.

Временные меры

В прошлом году президент России подписал указ, согласно которому всем иностранным гражданам было позволено из-за пандемии временно оставаться и работать в стране на законных основаниях. Кроме того, иностранцам, длительное время находящимся на нелегальном положении в России, дали возможность выйти "из тени" и урегулировать свой правовой статус. Указ действовал до 15 июня 2021 года.

В конце мая в пресс-центре МВД отмечали, что "за период с 15 марта 2020 года по настоящее время примерно у 1,6 млн граждан закончился срок нахождения на территории РФ и отсутствовали сведения в учетах МВД России об их выезде за пределы РФ".

В ведомстве тогда отметили, что "принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тысяч человек".

Согласно нынешнему указу, приостанавливается течение сроков документов, которые дают право иностранцам находится на территории России. Указ запрещает выдворение иностранцев и лиц без гражданства с территории страны. Исключение составят лишь те, кто освободился из мест лишения свободы, либо создает угрозу национальной безопасности. Эта мера будет действовать до 30 сентября.

Помимо этого, граждане стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2021 года смогут заключать трудовые и гражданско-правовые договоры вне зависимости от заявленной цели визита в Россию. Граждане других государств смогут продлить патенты на работу.

Жесткие предупреждения

Напомним, в апреле этого года на пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой довольно жестко высказался относительно граждан иностранных государств, которые не покинут территорию РФ до 15 июня. В прессе его заявление назвали даже "ультиматумом".

"Коллеги, я бы хотел к вам с просьбой обратиться. Численность ваших граждан, которые на сегодняшний день находятся на территории моей страны, незаконна. Если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", — заявил тогда Горовой.

Очевидно, что российские власти отказались от жесткого варианта. По крайней мере, на данный момент. Причин может быть несколько.

Во-первых, напомним о заявлениях о нехватке рабочей силы, прежде всего в строительстве. Во-вторых, очевидно, есть проблемы с организацией столь масштабного мероприятия, как выдворение такого числа незаконных мигрантов. В-третьих, судя по всему, власти государств СНГ не предприняли тех шагов, которых ожидали российские власти. Или предприняли, но не в той мере, что предполагалась.

Впрочем, указ продлевает ранее объявленные меры, а не закрепляет их на долгий срок. Действовать они будут даже не год с лишним, а только три с половиной месяца.

В Министерстве внутренних дел разъяснили, что тем, кто прибыл в Россию до 15 марта 2020 года и по состоянию на 16 июня 2021-го не имеет законных оснований для пребывания в стране, предоставили возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД, чтобы урегулировать свое правовое положение. Это относится и к иностранцам, которые не покинули территорию России и после возобновления авиасообщения.