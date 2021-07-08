"На всех хватит?": в России обсуждают массовые продажи вакцины Таиланду

Министерство здравоохранения Таиланда обсуждает с РФПИ возможность применения "Спутника V" на территории королевства.

Россия не только массово прививает своих граждан, но и рассматривает варианты продажи вакцины за рубеж. Такая тенденция возникла с самого начала появления препарата против "ковида". С того момента, когда еще российский "Спутник V" был единственной в мире вакциной, прошедшей все этапы тестирования и признанной в большинстве стран.

Переговоры ведутся о 10-20 млн доз. Этим количеством можно привить примерно четверть населения Таиланда, но "Спутник V" является не единственной вакциной, используемой в Королевстве.

Раннее тайцев прививали и препаратами англо-шведской компании AstraZeneca, и китайским CoronaVac. После массового использования этих вакцин было зафиксировано более ста случаев с летальным исходом — сообщает ТАСС.

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