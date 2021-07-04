Насколько реальна опасность антитело-зависимого усиления инфекции после вакцинации от коронавируса, разъяснил врач и телеведущий Александр Мясников.
Ранее известный французский вирусолог, лауреат Нобелевской премии Люк Монтанье перепугал общественность заявлением, что "все привитые от COVID-19 умрут от антитело-зависимого усиления инфекции". По его мнению, у вакцинированных людей "нет шансов на долгосрочную выживаемость, если вирус всё же попадёт в их организм". Свои слова он обосновал "отсутствием специфического лечения" для прошедших вакцинацию от коронавируса.
Это не так, возразил российский доктор Александр Мясников. Он пояснил в своём Telegram-канале, что учёные столкнулись с этим феноменом около двадцати лет назад, когда в ходе разработки вакцины от инфекции, вызвавшей эпидемию вирусной пневмонии в 2002 году проводили эксперимент на мышах. Однако у людей этой парадоксальной реакции не наблюдалось.
"Сегодня, при массовом применении вакцин от COVID-19, мы не знаем ни одного задокументированного случая антитело-ассоциированного усиления инфекции. Теоретически такое возможно, но для преодоления этого есть свои подходы", — объяснил врач.
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