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Мэр Краснотурьинска привёз дрова пенсионерке, дозвонившейся Путину

Общество

Мэр Краснотурьинска Свердловской области Александр Устинов сообщил, что выполнил своё обещание и доставил дрова Светлане Култыгиной. Пенсионерка 30 июня дозвонилась на прямую линию с Владимиром Путиным и пожаловалась на отсутствие газа в её посёлке.

Мэр Краснотурьинска привёз дрова пенсионерке, дозвонившейся Путину

"Газа у нас нет, топим дровами. Хотя рядом дома мэров, у них газ есть", — заявила Светлана Вильевна.

В России вступил в силу закон, по которому газификация населённых пунктов осуществляется без привлечения средств населения. Заплатить нужно будет только за подключение к системе на своём участке.

"Если рядом дом мэра с газом, значит где-то рядом есть магистраль", — заявил Путин. Президент обещал разобраться в ситуации.

Мэр города сразу после линии сообщил, что дома у него нет. Он пообещал помочь жительницы с дровами, а также сообщил, что трубу к её участку по плану подведут в 2023 году.

"Как и обещал, приобрел дрова, и их разгрузили у Светланы Вильевны", — написал Устинов в Instagram. Мэр поблагодарил за помощь волонтёров.

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Дровами топить будете?
Автор: Артём Пермяков, Куратор: Наталия Красовская
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