В России завершили разработку федеральной схемы обращения с ТКО

Все российские регионы согласовали федеральную схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Она будет утверждена уже в этом году.

По данным нью-йоркского Института Блэксмита на 2017 год, Россия занимала девятое место в списке самых токсичных мест на планете, а города Дзержинск и Норильск вошли в топ-10 самых загрязнённых городов мира. Но в последние годы ситуация начала меняться в лучшую сторону. В частности, завершена разработка федеральной схемы обращения с ТКО.

Федеральная схема обращения с ТКО будет включать 1 200 действующих объектов обработки и утилизации отходов и 1 000 объектов, которые ещё только готовятся к вводу в эксплуатацию. Все данные будут отображаться в режиме онлайн на мультимедийной карте. Разработка этого документа велась с 2019 года, сообщил во вторник, 22 июня, генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на круглом столе в Совете Федерации.

"Работа с федеральной схемой завершена, мы согласовали её со всеми субъектами РФ", — приводит его слова телеканал "360".

Одновременно с федеральной будут утверждены и территориальные схемы обращения с ТКО, добавил он.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.