На Сахалине объявлена обязательная вакцинация от COVID-19

Глава Роспотребнадзора Сахалинской области Ольга Фунтусова подписала постановление о дополнительных мероприятиях по борьбе с коронавирусом. В регионе введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

Пройти вакцинацию обязаны сотрудники:

транспортных предприятий;

музеев и библиотек;

детских лагерей и игровых комнат;

театров и кинотеатров.

Также постановление касается государственных и муниципальных служащих вместе со специалистами подведомственных учреждений.

Обязательная вакцинация начнётся 21 июня. Контролировать процесс будет правительство Сахалина, сообщает ИА "Сахалин-Курилы".

Фунтусова отметила, что цель обязательной вакцинации — 60% привитых сотрудников предприятий. Работники, которые не получат вакцину, могут быть отправлены на дистанционную работу. Кроме того, руководители смогут отстранять таких от работы.

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