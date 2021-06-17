Глава Роспотребнадзора Сахалинской области Ольга Фунтусова подписала постановление о дополнительных мероприятиях по борьбе с коронавирусом. В регионе введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.
Пройти вакцинацию обязаны сотрудники:
Также постановление касается государственных и муниципальных служащих вместе со специалистами подведомственных учреждений.
Обязательная вакцинация начнётся 21 июня. Контролировать процесс будет правительство Сахалина, сообщает ИА "Сахалин-Курилы".
Фунтусова отметила, что цель обязательной вакцинации — 60% привитых сотрудников предприятий. Работники, которые не получат вакцину, могут быть отправлены на дистанционную работу. Кроме того, руководители смогут отстранять таких от работы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами