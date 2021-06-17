EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Я видел сбитого с толку старика": японцы о саммите Путина и Байдена
На Украине презентовали дрон, который может уничтожить российский Т-90
Вдруг сыграет что-то гениальное? — Зудина считает, что Бузова ещё всех удивит
Квартирный вопрос: в СП оценили льготную ипотеку и сделали интересный вывод
Трамп расстроен: по итогам саммита в Женеве выиграли Путин и Россия
"Если можно, перейду на русский... ": Зеленский обратился к Путину
Не звони мне, не звони: Ермак не сумел пообщаться с Салливаном
Иосиф Пригожин оценил творчество Моргенштерна
Валя Карнавал подарила Ларисе Долиной укулеле с ромашками

На Сахалине объявлена обязательная вакцинация от COVID-19

Общество

Глава Роспотребнадзора Сахалинской области Ольга Фунтусова подписала постановление о дополнительных мероприятиях по борьбе с коронавирусом. В регионе введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан.

На Сахалине объявлена обязательная вакцинация от COVID-19

Пройти вакцинацию обязаны сотрудники:

  • транспортных предприятий;
  • музеев и библиотек;
  • детских лагерей и игровых комнат;
  • театров и кинотеатров.

Также постановление касается государственных и муниципальных служащих вместе со специалистами подведомственных учреждений.

Обязательная вакцинация начнётся 21 июня. Контролировать процесс будет правительство Сахалина, сообщает ИА "Сахалин-Курилы".

Фунтусова отметила, что цель обязательной вакцинации — 60% привитых сотрудников предприятий. Работники, которые не получат вакцину, могут быть отправлены на дистанционную работу. Кроме того, руководители смогут отстранять таких от работы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем новая разновидность коронавируса отличается от прежнего?
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Сильные ливни в Крыму привели к затоплению Керчи и эвакуации сёл
(Не)увязочка: презентация стратегии ЕС по РФ совпала с саммитом в Женеве
"Я видел сбитого с толку старика": японцы о саммите Путина и Байдена
На Украине презентовали дрон, который может уничтожить российский Т-90
Вдруг сыграет что-то гениальное? — Зудина считает, что Бузова ещё всех удивит
Квартирный вопрос: в СП оценили льготную ипотеку и сделали интересный вывод
На Сахалине объявлена обязательная вакцинация от COVID-19
Трамп расстроен: по итогам саммита в Женеве выиграли Путин и Россия
Капустные компрессы против инфекций
"Если можно, перейду на русский... ": Зеленский обратился к Путину
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Мир. Новости мира
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Здоровье и профилактика
Уменьшение боли и восстановление активности - главное в лечении тендинита
Здоровье и профилактика
Сделать укол самому? Нет проблем
Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Эксперт увидела по позам американцев, что им на саммите Россия — США неуютно
Политика. Новости и аналитика
Путин и Байден пожали руки, несмотря на слова про "убийцу"
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Евросоюз
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников