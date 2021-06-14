Против Софии Сапеги завели ещё одно уголовное дело

Адвокат задержанной в столице Белоруссии Софии Сапеги рассказал, что его подзащитная направила в суд жалобу на своё задержание.

Юрист Александр Филанович объяснил, что жалоба подруги бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича Софии Сапеги будет рассматриваться 14 июня на закрытом судебном заседании.

Адвокат гражданки России, арестованной в Минске, уверил, что София чувствует себя нормально.

Филанович объяснил, что в Следственном комитете Белоруссии изучил материалы о задержании и возбуждении ещё одного уголовного дела против неё.

"В пятницу адвокат в Управлении Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску ознакомился с документами, касающимися задержания Софьи, а также иными сведениями о возбуждении в отношении Софьи 23 мая 2021 года еще одного уголовного дела", — цитирует слова адвоката ТАСС.

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