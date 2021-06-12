Евгений Пригожин рассказал, чем на самом деле отравился Быков

На днях в СМИ было опубликовано "расследование" Bellingcat о возможном отравлении писателя Дмитрия Быкова, в котором группа обвинила российские спецслужбы. По словам бизнесмена Евгения Пригожина, которого данная организация ранее упоминала в своих материалах, верить этим данным не стоит. О сомнениях относительно "расследований" Bellingcat российский бизнесмен рассказал редакции издания Pravda. Ru.

Группа Bellingcat уже не в первый раз выпускает материалы с сомнительной доказательной базой, основной темой которых является дискредитация российской власти, отметил Евгений Пригожин, и добавил, работа подобного рода финансируется западными спецслужбами.

"Я уже говорил, что Bellingcat — абсолютно никчемная организация, штампующая фейки на заказ, репутация которой вызывает множество вопросов. Через подобные проекты разведслужбы часто "сливают" разного рода сфабрикованную информацию, организуют информационные вбросы и выдают псевдо-компромат. Грозев — человек, работающий на западные спецслужбы и его задача — дискредитация российской власти, какой бы они ни была", — отметил предприниматель.

Самого Быкова не раз замечали в состоянии алкогольного опьянения. Именно пагубная привычка могла сказаться на здоровье писателя и стать причиной его госпитализации, считает Пригожин.

"Что касается Быкова, то всё чем он травил себя вместе небезызвестным Ефремовым — это алкоголем, после которого устраивал шоу. Пусть едет в камеру к своему дружбану, там отравиться будет нечем. А Христо Грозев может приехать к нему на личное свидание в качестве заочницы", — сыронизировал бизнесмен.