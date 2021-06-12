EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
По типу повойника: эксперт по русскому старинному костюму о наряде Орейро
Путин и Байден проведут отдельные пресс-конференции по итогам саммита в Женеве
В Москве дни с 15 по 19 июня объявлены нерабочими
Заявление Украины о возможной войне из-за "Северного потока-2" оценил политолог
В Италии стартовал чемпионат Европы по футболу
Госсекретарь США выступил с поздравлением по случаю Дня России
Раскрыты опасные для здоровья свойства рукколы
Паулина Андреева впервые вышла в свет после рождения ребёнка
Минтруд уточнил сроки приёма заявлений на выплаты детям

Евгений Пригожин рассказал, чем на самом деле отравился Быков

Общество

На днях в СМИ было опубликовано "расследование" Bellingcat о возможном отравлении писателя Дмитрия Быкова, в котором группа обвинила российские спецслужбы. По словам бизнесмена Евгения Пригожина, которого данная организация ранее упоминала в своих материалах, верить этим данным не стоит. О сомнениях относительно "расследований" Bellingcat российский бизнесмен рассказал редакции издания Pravda. Ru.

Евгений Пригожин рассказал, чем на самом деле отравился Быков

Группа Bellingcat уже не в первый раз выпускает материалы с сомнительной доказательной базой, основной темой которых является дискредитация российской власти, отметил Евгений Пригожин, и добавил, работа подобного рода финансируется западными спецслужбами.

"Я уже говорил, что Bellingcat — абсолютно никчемная организация, штампующая фейки на заказ, репутация которой вызывает множество вопросов. Через подобные проекты разведслужбы часто "сливают" разного рода сфабрикованную информацию, организуют информационные вбросы и выдают псевдо-компромат. Грозев — человек, работающий на западные спецслужбы и его задача — дискредитация российской власти, какой бы они ни была", — отметил предприниматель.

Самого Быкова не раз замечали в состоянии алкогольного опьянения. Именно пагубная привычка могла сказаться на здоровье писателя и стать причиной его госпитализации, считает Пригожин.

"Что касается Быкова, то всё чем он травил себя вместе небезызвестным Ефремовым — это алкоголем, после которого устраивал шоу. Пусть едет в камеру к своему дружбану, там отравиться будет нечем. А Христо Грозев может приехать к нему на личное свидание в качестве заочницы", — сыронизировал бизнесмен.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Эндометриоз: причины, диагностика, лечение
Типы бородавок и их характеристики
"Держать спинку" вредно для позвоночника
Доктор Мясников прокомментировал новые ограничения по COVID-19 в Москве
Больные почки: правильное питание
Что такое диабетическая гипогликемия?
Организаторы перенесли шествие "Бессмертного полка" на следующий год
Оппозиция в Белоруссии "сваливает" беспорядки на народ. А тот безмолвствует
Кто в РФ скоро объявит о переходе Крыма к Украине, рассказал политолог
По типу повойника: эксперт по русскому старинному костюму о наряде Орейро
Популярное
Российский шоу-бизнес
В Сети появилось видео с пением Бузовой на сцене МХАТа

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова дебютировала на сцене МХАТа имени Горького. Звезда, поражающая своими разносторонними талантами, сыграла в постановке "Чудесный грузин", рассказывающей о жизни молодого Сталина.

В Сети появилось видео с пением Бузовой на сцене МХАТа
NEXTA подробно объяснил, на чём именно "прокололся" Протасевич
Российский шоу-бизнес
NEXTA подробно объяснил, на чём именно "прокололся" Протасевич
Мир. Новости мира
"Ничего пока у вас не получается": Порошенко высказался о Киеве и "Минске"
Экономика и бизнес
Крах не за горами: Украине предрекли отказ от "прозападного выбора"
Любовь Степушова "Америка вернулась", но вакансии дирижёра в Европе нет Любовь Степушова Василий Амирджанов Медведев уверен в высоких оценках "Единой России" Василий Амирджанов Усам Оздемиров Успехи России заставляют "партнёров" биться в истерике Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Автор, съешь диплом: болгары возмущены статьёй про Путина и ракеты
Мир. Новости мира
"Путин — не Горбачёв, а Байден — не Рейган": Варшава о саммите президентов
Как сделать землю на даче плодороднее
Советы
Как сделать землю на даче плодороднее
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников