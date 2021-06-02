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Фильм "Турист" продолжает получать положительные отзывы

Общество

Фильм "Турист" рассказывает о русских героях в Центральноафриканской Республике, защищающих добро, заявили в пресс-службе компании "Конкорд".

Фильм "Турист" продолжает получать положительные отзывы

Условиями проката художественного фильма в России заинтересовались журналисты издания "Открытые медиа". Они обратили внимание, что картина получила прокатное удостоверение Минкультуры. Права на использование фильма получило ООО "Аурум". Компания с аналогичным названием, как пишут "Открытые медиа", принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.

"Действительно, "Турист" — отличный, по нашему мнению, фильм, который рассказывает о русских героях и о том, как они защищают добро от зла. Смотрите фильм и следите за его успехами", — ответили на вопрос журналистов в пресс-службе компании "Конкорд".

Картина рассказывает про работу в Центральноафриканской Республике российских инструкторов, которые обучают правительственную армию. По сюжету, вооруженные силы африканской страны (FACA) ведут ожесточенную борьбу с боевиками, подконтрольными опальному бывшему президенту Франсуа Бозизе. Кинокартина снята на основе реальных событий.

Показы фильма в ЦАР завершились с большим успехом. Местное издание Ndjoni Sango отметило после премьеры, что граждане страны считают Российскую Федерацию настоящим союзником.

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Автор: Ольга Лазарева, Куратор: Наталия Красовская
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