Фильм "Турист" рассказывает о русских героях в Центральноафриканской Республике, защищающих добро, заявили в пресс-службе компании "Конкорд".
Условиями проката художественного фильма в России заинтересовались журналисты издания "Открытые медиа". Они обратили внимание, что картина получила прокатное удостоверение Минкультуры. Права на использование фильма получило ООО "Аурум". Компания с аналогичным названием, как пишут "Открытые медиа", принадлежит петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину.
"Действительно, "Турист" — отличный, по нашему мнению, фильм, который рассказывает о русских героях и о том, как они защищают добро от зла. Смотрите фильм и следите за его успехами", — ответили на вопрос журналистов в пресс-службе компании "Конкорд".
Картина рассказывает про работу в Центральноафриканской Республике российских инструкторов, которые обучают правительственную армию. По сюжету, вооруженные силы африканской страны (FACA) ведут ожесточенную борьбу с боевиками, подконтрольными опальному бывшему президенту Франсуа Бозизе. Кинокартина снята на основе реальных событий.
Показы фильма в ЦАР завершились с большим успехом. Местное издание Ndjoni Sango отметило после премьеры, что граждане страны считают Российскую Федерацию настоящим союзником.
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