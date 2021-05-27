Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Олег Шеин заявил, что не видит оснований для перехода на четырёхдневную рабочую неделю. По его словам, все принимаемые в России решения говорят о том, что в обозримом будущем россияне будут работать по пять дней.
Шеин подчеркнул, что история с четырёхдневкой — не более, чем разговор.
"Логика перехода на сокращённую рабочую неделю абсолютно противоречит логике повышения пенсионного возраста", — приводит URA.RU слова депутата.
Также Шеин отметил, что в России существует массовая проблема сверхурочного труда.
"По оценкам РАНХиГСа, сверхурочным трудом охвачено свыше 30% всех работников России на постоянной основе", — рассказал Шеин.
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