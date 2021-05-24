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Российские школьники забрали всё золото на Азиатской олимпиаде по физике

Общество

Сборная России завоевала восемь золотых медалей на 21-й Азиатской олимпиаде по физике — международном соревновании для учащихся средних школ.

Российские школьники забрали всё золото на Азиатской олимпиаде по физике

Об этом сообщило Минобрнауки России.

Это абсолютный рекорд за всю историю соревнований.

Как уточняется, в мероприятии, которое в режиме онлайн проходило с 17 мая в Тайбэе на китайском острове Тайвань, принимали участие 180 студентов из 23 стран.

То, что олимпиада проходила дистанционно, вовсе не означает, что для участников были какие-то поблажки:

  • двое суток конкурсанты провели в изолированном помещении без каких-либо средств связи с внешним миром:

"На выполнение задания отводилось время с 12 дня до 5 вечера. В остальные часы мы развлекались настольными играми", — рассказал Данила Самоделкин, ученик школы № 2007 ФМШ.

По словам ребят, олимпиадные задания были очень сложными. О чем свидетельствует и тот факт, что из 30 возможных баллов в теоретической части максимум, который удалось набрать — 16,5. Это рекорд  россиянина Матвея Князева.

К слову, отличные знания по физике наши школьники демонстрируют не в первый раз:

  • например, в 2020году на Европейской олимпиаде они завоевали пять наград, три из которых — золотые.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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