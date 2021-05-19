Более половины россиян переживают из-за роста цен и низких зарплат

Больше половины россиян (55%) испытывали стресс в начале этого года. Основные причины — подорожание товаров и снижение доходов, сообщает РБК со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Годом ранее таких респондентов было 79%. Таким образом, уровень стресса населения снизился, но всё равно это очень высокий показатель.

По данным опроса, у женщин уровень тревоги выше по сравнению с мужчинами. В 2020 году о пережитом стрессе сообщили 72% российских мужчин и 84% российских женщин.

В этом году эти показатели составляют 51 и 56% соответственно.

Больше всего россиян тревожат инфляция, повышение цен (62%), низкие зарплаты (56%), экономический кризис (30%), а также рост безработицы (27%) и социальное неравенство (25%).

В исследовании приняли участие 3500 пользователей скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel.

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