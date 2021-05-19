EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Садовод: что делать весной со скошенной травой
Историк назвал причины бед в гуманитарных науках
За что осудили Николая Платошкина? Прямой эфир
В России обнаружили новые вирусы, которые переносят клещи
В Театре Армии покажут музыкальный байопик о Лидии Руслановой
Сахалинских школьников перевели на дистанционку из-за паводка
В Госдуму внесен законопроект о едином измерителе интернет-аудитории
Опасность майского загара раскрыла дерматолог
В учебнике по украинскому языку обнаружили ссылку на порносайт

Более половины россиян переживают из-за роста цен и низких зарплат

Общество

Больше половины россиян (55%) испытывали стресс в начале этого года. Основные причины — подорожание товаров и снижение доходов, сообщает РБК со ссылкой на исследование холдинга "Ромир".

Более половины россиян переживают из-за роста цен и низких зарплат

Годом ранее таких респондентов было 79%. Таким образом, уровень стресса населения снизился, но всё равно это очень высокий показатель.

По данным опроса, у женщин уровень тревоги выше по сравнению с мужчинами. В 2020 году о пережитом стрессе сообщили 72% российских мужчин и 84% российских женщин.

В этом году эти показатели составляют 51 и 56% соответственно.

Больше всего россиян тревожат инфляция, повышение цен (62%), низкие зарплаты (56%), экономический кризис (30%), а также рост безработицы (27%) и социальное неравенство (25%).

В исследовании приняли участие 3500 пользователей скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как бороться со стрессом и приспособиться к изменениям? Андрей Курпатов отвечает на вопросы
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Алексей Мухин: Внутренние террористы — это реально
Принцесса Беатрис ждёт ребёнка
Переболевшая COVID-19 пенсионерка из Видного ждёт прививку и значок Vaccinated
Садовод: что делать весной со скошенной травой
Историк назвал причины бед в гуманитарных науках
Садовод перечислил причины небывалого нашествия майских жуков
За что осудили Николая Платошкина? Прямой эфир
Мельница мифов: "Кошмар" жизни Бетховена
В России обнаружили новые вирусы, которые переносят клещи
Дачная аптечка: самые необходимые лекарства
Популярное
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей

Эксперт в сфере коммерции предупреждает покупателей в супермаркетах: Осторожнее с акцией "1+1".

В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Общество
Надо ехать? Чулпан Хаматова объяснила эмиграцию из России
Полезно знать
Мельница мифов: откуда взялись буки и баги?
Зрение
Искры из глаз: научное объяснение феномена
Соломон Соловьев Знак зодиака 19 мая: знаменитые Тельцы Соломон Соловьев Любовь Степушова Военная операция Турции в Палестине не исключается Любовь Степушова Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Единоборства. Новости и обзоры
Шлеменко ответил Кадырову, который перепутал его фамилию
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Мир. Новости мира
В США рассказали о подготовке НАТО к высадке спецназа в Крыму
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников