Почему в РФ затихли запрещённые организации, объяснили эксперты

Секты ушли с улиц в сетевое пространство, но от этого они не стали ни на йоту менее опасными для общества, считают эксперты.

Различных сект и деструктивных религиозных культов стало слишком много. Специалисты даже затрудняются назвать их точное количество, поскольку эти незаконные объединения часто меняют названия и дислокацию, скрываясь от закона. Сейчас многие из них "залегли на дно". Возможно, спустя какое-то время общество ожидает очередной всплеск активности этих деструктивных организаций.

"Видимо, готовят новую смену. У них тайм-аут, потому что каких-то активных, характерных действий для сект нет. Видимо, есть центральное руководство, которое координирует эти действия", — рассказал в беседе с URA.RU врач-психиатр, эксперт по сектам Алексей Звездин.

Эксперт по религиозным культам, кандидат психологических наук Александр Невеев объяснил, как секты действуют в нынешних условиях. По его словам, их главным оружием стало информационное, и применяют они его самыми разными способами, действуя в основном в социальных сетях. В частности, сектанты могут проводить массовую вербовку новых членов и зачищать информационное пространство от разоблачающих материалов.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.