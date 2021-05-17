Производители оценили перспективы роста цен на сахар

Действие соглашения о стабилизации цен на сахар заканчивается 1 июня. Как изменятся цены после его окончания, рассказали в "Союзроссахаре".

Председатель правления "Союзроссахара" Андрей Бодин отметил, что завершающаяся на этой неделе в России посевная кампания сахарной свёклы позволяет прогнозировать полное удовлетворение потребностей как внутреннего рынка, так и рынков стран-участниц Евразийского экономического союза.

Кроме того, практически все производители, заключившие прямые договоры с торговыми сетями, получают от государства поддержку в виде субсидии. Принятые меры способствуют сохранению стабильной ситуации с ценами на сахар.

"Сахарные заводы продолжают выполнять свои обязательства в рамках соглашения и поставляют в торговые сети со своих складов сахар по цене, не превышающей 36 рублей за килограмм. В дальнейшем и после окончания действия соглашения 1 июня, Союзроссахар не ожидает роста цен на эту продукцию на российском рынке", — приводит его слова РИА "Новости".

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