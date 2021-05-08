В Казахстане не будет парада в честь Дня Победы

В Казахстане торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной, войне не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента страны. Причина такого решения — неблагополучная эпидситуация из-за COVID-19.

Как написал Берик Уали на своей странице в Facebook, "торжественные мероприятия перенесены на следующий год".

Также он пояснил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с поздравлением к жителям страны. Всем ветеранам Великой Отечественной войны была оказана материальная помощь.

"В Казахстане чтут память ветеранов сражений Великой Отечественной войны и тружеников тыла", — отметил Уали.

Парада Победы в этом году в Казахстане также не будет. В прошлом году в республике власти отменили военный парад по той же причине.

По заявлению министра здравоохранения страны Алексея Цоя, Нур-Султан сейчас в красной зоне. В связи с этим в нём введены ограничения.

"Поэтому военный парад не предполагается в этом году как в Нур-Султане, так и в других регионах", — объяснил министр.

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