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Профессия "шашлычник" за год стала популярней в разы

Общество

В четыре раза за год выросла популярность профессии "шашлычник" в столице. Об этом пишет Москва 24 ссылаясь на данные сервиса "Avito Услуги". Также москвичи в период длинных майских праздников стали в 5 раз чаще заказывать себе на отдых специалиста по приготовлению мяса на углях.

Профессия "шашлычник" за год стала популярней в разы

Кроме шашлыка мастера предлагают услуги по приготовлению других блюд на гриле и углях. В частности, ухи и плова.

Больше всего любят вызывать к себе на отдых специально обученных людей жители Краснодара, Красноярска и Москвы.

Растет популярность и отдыха на даче с барбекю. Среди жителей столицы за год в два раза вырос спрос на услуги по возведению зон для шашлыков. А за последнюю неделю — на 44%.

Чтобы отдых запомнился не только красивой зоной для барбекю, но и вкусным мясом, шеф-повара рекомендуют использовать свежие продукты и простые, проверенные маринады. Одним из них считается гранатовый сок. Также хорошо маринует свинину и курицу лимон, минеральная вода и специи.

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Автор: Анна Папенкова, Куратор: Наталия Красовская
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