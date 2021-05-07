В четыре раза за год выросла популярность профессии "шашлычник" в столице. Об этом пишет Москва 24 ссылаясь на данные сервиса "Avito Услуги". Также москвичи в период длинных майских праздников стали в 5 раз чаще заказывать себе на отдых специалиста по приготовлению мяса на углях.
Кроме шашлыка мастера предлагают услуги по приготовлению других блюд на гриле и углях. В частности, ухи и плова.
Больше всего любят вызывать к себе на отдых специально обученных людей жители Краснодара, Красноярска и Москвы.
Растет популярность и отдыха на даче с барбекю. Среди жителей столицы за год в два раза вырос спрос на услуги по возведению зон для шашлыков. А за последнюю неделю — на 44%.
Чтобы отдых запомнился не только красивой зоной для барбекю, но и вкусным мясом, шеф-повара рекомендуют использовать свежие продукты и простые, проверенные маринады. Одним из них считается гранатовый сок. Также хорошо маринует свинину и курицу лимон, минеральная вода и специи.
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.