Навальный потерял поддержку электората

Только 16% россиян положительно относятся к тем, кто участвовал в прошлогодних маршах в поддержку заключенного в тюрьму оппозиционера Алексея Навального.

Это почти на треть меньше, чем 22%, поддержавших предыдущие протесты в январе.

Таковы результаты опроса, проведенного "Левада-центром*".

Исследование показало также, что

39% россиян негативно относятся к протестующим,

42% заявили, что «чувствуют себя нейтрально»,

молодые россияне более позитивно относятся к протестующим: 26% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет поддерживают демонстрации.

Сам же Навальный поражение своё на политической сцене принимать отказывается и старается любым способом привлечь внимание общества.

Суд рассмотрит иск Навального к пресс-секретарю президента Пескову

Пресненский районный суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства.

Беседа по иску назначена на 27 мая 2021 года, свидетельствуют данные на сайте Пресненского суда. Среди ответчиков по иску присутствует также ИТАР-ТАСС.

Предыдущий иск Навального к Пескову, поданный в ноябре 2020 года, был отклонён, и истец обжаловал это решение. С 21 апреля 2021 года иск направлен в апелляционную инстанцию.

Претензии оппозиционера к Пескову связаны со словами последнего о том, что Навальный якобы работает на зарубежные спецслужбы. В начале октября прошлого года пресс-секретарь президента заявил, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ", а то, что он озвучивает, ему в уста вкладывает эта организация.

Тогда Песков отказался комментировать иск Навального, сославшись, что "мы никогда судебные дела не комментируем".

* зарегистрирован в качестве иностранного агента

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