Только 16% россиян положительно относятся к тем, кто участвовал в прошлогодних маршах в поддержку заключенного в тюрьму оппозиционера Алексея Навального.
Это почти на треть меньше, чем 22%, поддержавших предыдущие протесты в январе.
Таковы результаты опроса, проведенного "Левада-центром*".
Исследование показало также, что
Сам же Навальный поражение своё на политической сцене принимать отказывается и старается любым способом привлечь внимание общества.
Пресненский районный суд Москвы принял к производству иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства.
Беседа по иску назначена на 27 мая 2021 года, свидетельствуют данные на сайте Пресненского суда. Среди ответчиков по иску присутствует также ИТАР-ТАСС.
Предыдущий иск Навального к Пескову, поданный в ноябре 2020 года, был отклонён, и истец обжаловал это решение. С 21 апреля 2021 года иск направлен в апелляционную инстанцию.
Претензии оппозиционера к Пескову связаны со словами последнего о том, что Навальный якобы работает на зарубежные спецслужбы. В начале октября прошлого года пресс-секретарь президента заявил, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ", а то, что он озвучивает, ему в уста вкладывает эта организация.
Тогда Песков отказался комментировать иск Навального, сославшись, что "мы никогда судебные дела не комментируем".
* зарегистрирован в качестве иностранного агента
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