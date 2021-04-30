Метеоролог: лето будет тёплым

Раньше климатической нормы должно начаться лето в России. Об этом URA.RU сообщил ведущий специалист центра "Фобос", метеоролог Евгений Тишковец. По его словам, тепло придет в нашу страну в конце мая.

"Если первая декада мая на 2-5 градусов холоднее нормы, то вторая декада уже около нормы, ну, а в третьей декаде мая и вовсе ожидается превышение температуры над нормой как минимум на 1-3 градуса. Там пойдёт уже наступление климатического лета, которое обычно в Москве происходит 28 мая", — пояснил метеоролог.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд даёт прогноз, что в последнем весеннем месяце в России температура воздуха будет в норме, либо немного выше среднего показателя. В частности, на юге Западно-Сибирской и Европейской части страны можно ждать +20 градусов уже в начале мая.

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