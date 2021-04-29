Щенок спас весившую 31 килограмм хозяйку от анорексии

16-летняя британка Конни Хатчер едва не умерла от последствия анорексии, но, к счастью, ей на помощь пришёл подаренный родителями щенок, сообщает Daily Mail.

Девочка начала испытывать проблемы с восприятием собственной внешности ещё в десять лет. Ей всегда смущало то, что она полнее своих одноклассниц.

В подростковом возрасте Конни стала просто ненавидеть своё собственное тело. Она села на строгую диету и начала изнурять себя тренировками. Иногда девушка даже голодала.

На пике заболевания её вес составлял всего 31 кг.

Мать заметила, что дочь сильно похудела и отвела её к врачу. У девушки выявили анорексию. Врач предупредил, что если Конни будет голодать и изнурять себя физическими нагрузками, то может умереть от сердечного приступа.

Конни назначили лечение, но оно продвигалось довольно тяжело.

Щенок спас девушку от смерти

Отец подарил дочери щенка бордоского дога по кличке Симба. Это помогло Конни иначе взглянуть на жизнь. Она стала больше времени проводить с питомцем и ледовать рекомендациям врача.

Через три месяца Конни набрала достаточный вес, чтобы выгуливать щенка.

Собака помогла девушке поправиться. Появление Симбы Конни считает лучшим событием в своей жизни.

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