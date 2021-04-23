В профсоюзе рассказали, кто будет работать на майские праздники

Впереди россиян ждут длинные майские выходные. Но представители ряда профессий все же продолжат работать. Кто именно не почувствует праздник в полной мере? Об этом Москве 24 рассказал генеральный секретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов.

По заявлению Куликова, есть ряд сфер деятельности, работникам которых вряд ли получится уйти на дополнительные выходные.

"В первую очередь это виды деятельности, связанные с непрерывным производством. Также это транспорт, торговля, медицина и все, что с этим связано. Этих сфер решение о продлении праздников вряд ли коснётся", — отметил Евгений Куликов.

И работать в праздничные дни будет, по словам эксперта, большая часть трудящихся. При этом им обязаны оплатить работу в эти дни по повышенной ставке. В случае если руководство требует присутствия на рабочем месте в праздники сотрудников, которые имеют право на отдых, граждане имеют право обратиться с суд либо в профсоюз.

"С помощью профсоюза это делается значительно легче и проще. Если профсоюза нет, сотрудник имеет право напрямую обращаться в трудовую инспекцию или суд", — подытожил он.