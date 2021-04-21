Специалист ЦБ рассказал, как сбить с толку телефонного мошенника

Почти 10 миллиардов рублей потеряли жители страны в прошлом году, попав на удочку мошенников. Чтобы уберечь свои деньги от телефонных обманщиков, нужно задать невинный вопрос, который собьёт злоумышленника с толку.

Такой совет россиянам дал в интервью "Радио 1" специалист по кибербезопасности Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов.

"А почему мне не звонит мой персональный менеджер Анна?" Этой информацией мошенник явно не располагает. Не будет же он отвечать, что персонального менеджера у вас больше нет", — сказал Ибрагимов.

Абонента должно насторожить, если звонящий просит назвать номер счёта, адрес и другую информацию, которая у настоящего сотрудника банка должна быть. Разговор стоит прекратить, сообщив, что вы сейчас перезвоните в службу безопасности. Но при этом грубить не стоит, отмечает эксперт.

"Навредить человеку, зная номер его телефона и адрес, можно довольно сильно. Действует преступная группировка, которая оснащена техническими средствами имитации работы колл-центра, специальным программным обеспечением, аппаратами для подмены номеров. Для обзвона используется система маршрутизации этих звонков, чтобы не было возможности их видеть", — отметил Ибрагимов.

По словам специалиста по кибербезопасности в разговоре с потенциальной жертвой могут участвовать до 6 мошенников, в случае если они ждут "крупную добычу".