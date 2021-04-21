28% россиян отказались от отпуска в этом году

28% российских граждан не планируют брать отпуск в этом году. Таковы данные опроса сервиса по поиску работы Superjob.

Примерно такое же количество россиян проведут отпуск дома или на даче, сообщает ТАСС.

В путешествие собираются 20% российских граждан. 17% опрошенных ещё не определились с планами на лето. Около 3% поедут в гости.

Большинство россиян хотят отдохнуть в Крыму (6%) или на курортах Краснодарского края (5%). Столько же хотели бы поехать на Байкал, в Алтайский край, Карелию, Москву или Санкт-Петербург. 1% респондентов хотели бы посетить Калининградскую область.

Заграничные поездки рассматривают 7% опрошенных. 3% из них планируют отдых в Турции, если она будет открыта, а 4% рассматривают другие направления.

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