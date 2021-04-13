53% россиянок не готовы к браку с мужчинами не славянской внешности

53% российских женщин не готовы выйти замуж за мужчин не славянской национальности. Они рассматривают серьёзные отношения только со "своими". Такие данные были получены в результате анонимного опроса, проведённого психологами рассылки "Грани семьи".

В опросе приняли участие женщины в возрасте от 18 до 45 лет, проживающие в крупных городах Центрального федерального округа, сообщает Kadara. RU.

В ТОП национальностей, отношения с которыми россиянки считают приемлемыми, вошли:

чеченцы и дагестанцы;

татары;

ингуши.

На четвёртой строчке рейтинга оказались азербайджанцы, турки и арабы. Пятое место заняли якуты, буряты, тувинцы, калмыки.

За ними идут китайцы, казахи корейцы, негры.

На последних строчках рейтинга находятся граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.

Русские мужчины оказались более консервативными. Только 10% россиян могли бы жениться на женщине другой национальности.

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