53% российских женщин не готовы выйти замуж за мужчин не славянской национальности. Они рассматривают серьёзные отношения только со "своими". Такие данные были получены в результате анонимного опроса, проведённого психологами рассылки "Грани семьи".
В опросе приняли участие женщины в возрасте от 18 до 45 лет, проживающие в крупных городах Центрального федерального округа, сообщает Kadara. RU.
В ТОП национальностей, отношения с которыми россиянки считают приемлемыми, вошли:
На четвёртой строчке рейтинга оказались азербайджанцы, турки и арабы. Пятое место заняли якуты, буряты, тувинцы, калмыки.
За ними идут китайцы, казахи корейцы, негры.
На последних строчках рейтинга находятся граждане Узбекистана, Киргизии и Таджикистана.
Русские мужчины оказались более консервативными. Только 10% россиян могли бы жениться на женщине другой национальности.
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