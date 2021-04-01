Психолог рассказала о пользе смеха

Смех полезен для психического и физического здоровья. Об этом сообщает Москва 24. Как рассказала сайту в День смеха специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина, умение шутить и откликаться на юмор помогает в общении и жизни в целом.
"Смех — прекрасная защитная реакция при перенапряжении, тяжёлых умственных или физических нагрузках и даже при избытке радости. Когда человека переполняют положительные или отрицательные эмоции, от их излишков важно срочно избавиться — так сказать, дать организму разрядку", — отметила Игонина.
Умение смеяться показывает, что человек контактен и не комплексует. Кроме того, если люди готовы шутить, находясь в тесной компании или наедине друг с другом, это указывает на доверительные отношения.
С медицинской точки зрения веселье полезно тем, что во время смеха дыхание становится глубже, лёгкие насыщаются воздухом, улучшается кровообращение, артериальное давление и укрепляется иммунитет.
Игонина напомнила, что при непроходящей грусти или растерянности можно обратиться в службу неотложной психологической помощи по номеру 051 с мобильного телефона.
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