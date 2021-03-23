В России нет оснований для закрытия страны из-за коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу RT заявила, что в России сейчас нет оснований для закрытия страны из-за коронавируса, РФ находится в периоде стабилизации и снижения, он длится с декабря.

"Мы сейчас не видим оснований для закрытия. Мы находимся в периоде стабилизации и снижения. Причём этот период длится с декабря месяца", — сказала Голикова.

По её словам, отношение к этому в декабре было осторожным, так как впереди были новогодние праздники. В России идёт устойчивое снижение заболевания.