Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу RT заявила, что в России сейчас нет оснований для закрытия страны из-за коронавируса, РФ находится в периоде стабилизации и снижения, он длится с декабря.
"Мы сейчас не видим оснований для закрытия. Мы находимся в периоде стабилизации и снижения. Причём этот период длится с декабря месяца", — сказала Голикова.
По её словам, отношение к этому в декабре было осторожным, так как впереди были новогодние праздники. В России идёт устойчивое снижение заболевания.
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