Минцифры объяснилось за идею об обезличенных данных

Минцифры РФ пояснило, зачем нужны поправки в закон о персональных данных — для усиления их защиты при широкомасштабном обороте.

Ранее ведомство предложило ввести согласие человека как на использование таковых, так и на обезличивание. Оно подчеркивает, что люди будут знать, кто и где использует "обезличку". Кроме того, предлагается, чтобы государство предоставляло отечественным IT-компаниям доступ к обезличенным персональным данным из госинформсистем, но копить их в своих информсистемах они не смогут.

Органы власти будут получать "обезличку" только для осуществления своих функций, добавляют в министерстве.

Проект поправок предназначен для законопроекта, который уточняет порядок получения разрешения на использование персональных данных.