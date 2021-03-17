Минцифры РФ пояснило, зачем нужны поправки в закон о персональных данных — для усиления их защиты при широкомасштабном обороте.
Ранее ведомство предложило ввести согласие человека как на использование таковых, так и на обезличивание. Оно подчеркивает, что люди будут знать, кто и где использует "обезличку". Кроме того, предлагается, чтобы государство предоставляло отечественным IT-компаниям доступ к обезличенным персональным данным из госинформсистем, но копить их в своих информсистемах они не смогут.
Органы власти будут получать "обезличку" только для осуществления своих функций, добавляют в министерстве.
Проект поправок предназначен для законопроекта, который уточняет порядок получения разрешения на использование персональных данных.
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