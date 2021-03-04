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Минцифры предлагает заработать на обезличенных данных россиян

Экономика » Правила игры » Законодательство

Минцифры предлагает использовать обезличенные данные граждан, "в том числе для предпринимательской деятельности". Ведомство подготовило соответствующие законодательные поправки.

Минцифры предлагает заработать на обезличенных данных россиян

Проект поправок предназначен для законопроекта, который уточняет порядок получения разрешения на использование персональных данных, сообщает РБК. Как пояснил временно исполняющий обязанности директора департамента информационной безопасности Минцифры Дмитрий Реуцкий, разрабатываемый законопроект повысит эффективность защиты прав субъектов персональных данных (граждан) и даст возможность бизнесу использовать информацию, полученную после обезличивания.

В частности, предприниматели смогут оценивать объёмы продаж товаров определённому сегменту по полу, возрасту и месту жительства, а также частоту покупки того или иного товара. При этом обезличить данные гражданина можно будет только с его согласия.

Кроме того, поправки предусматривают запрет на персонализацию данных, за исключением ситуации, когда это необходимо для защиты жизни, здоровья и интересов самого субъекта. Также запрещено передавать третьим лицам дополнительную информацию, которая позволяет персонализировать сведения, а третьим лицам — осуществлять попытки персонализации данных.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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