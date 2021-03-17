Более 1 тыс. электронных паспортов захоронений выдано в Москве

Электронные паспорта захоронений получили уже более 1 тысячи жителей столицы. Цифровые документы начали выдавать на всех московских некрополях в конце прошлого года.

"Электронный паспорт выдается заявителю после оказания услуги по регистрации захоронения, перерегистрации ответственности за захоронение, а также при утере или замене непригодного для использования бумажного паспорта", — сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

Поменять бумажный документ на электронный можно на сайте учреждения в соответствующем разделе. Как пояснили в пресс-службе ГБУ "Ритуал", каждый электронный паспорт имеет QR-код, сгенерированный на момент его выдачи с зашифрованной информацией о захоронении:

наименованием кладбища,

номером участка,

ФИО ответственного лица,

ФИО захороненного (-ых),

регистрационным номером захороненного (-ых),

датой смерти захороненного (-ых).