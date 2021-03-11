Елизавета II собирается помириться с внуком Гарри и его женой Меган

Королева Великобритании Елизавета II намеревается позвонить принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, чтобы свести на нет все недоразумения, возникшие после скандального интервью пары.

Как сообщает Daily Mail, королева желает лично урегулировать конфликт.

Елизавета II поставила табу среди придворных на обсуждение скандального интервью. Приближенные королевы, по её просьбе, воздерживаются от комментариев по поводу высказываний Меган Маркл.

Представители Букингемского дворца "потрясены произошедшим" и намеревались публично опровергнуть сказанное супругами, однако уважение к просьбам королевы Елизаветы не даёт им этого сделать.

Источник Daily Mail убеждён, что королева ведёт себя весьма разумно, подавая достойный пример своему окружению.

Напомним, Маган Маркл рассказала о своём тяжёлом положении в королевской семье американской телеведущей Опре Уинфри.

В частности, она пожаловалась на то, что монаршие особы опасались, что её ребёнок родится с тёмным цветом кожи. Это Меган восприняла как проявление расизма.