Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Политолог: Россия нуждается в новой политической силе
В Молдавии организуют туры для желающих привиться "Спутником V"
Кокорин не смог попасть в общую группу на тренировке "Фиорентины"
Дефицит госбюджета США превысил $1 трлн
Кремль о ситуации на Донбассе: "Испытываем обеспокоенность"
Олег Газманов восхитился литературным талантом жены
"На уровне сотрясания эфира": Косачёв о "донбасских сценариях" Киева
Рублёв стал полуфиналистом турнира в Дохе, не сыграв ни одного матча
Дефицит федерального бюджета РФ превысил 645 млрд рублей

Елизавета II собирается помириться с внуком Гарри и его женой Меган

Общество

Королева Великобритании Елизавета II намеревается позвонить принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, чтобы свести на нет все недоразумения, возникшие после скандального интервью пары.

Елизавета II собирается помириться с внуком Гарри и его женой Меган

Как сообщает Daily Mail, королева желает лично урегулировать конфликт.

Елизавета II поставила табу среди придворных на обсуждение скандального интервью. Приближенные королевы, по её просьбе, воздерживаются от комментариев по поводу высказываний Меган Маркл.

Представители Букингемского дворца "потрясены произошедшим" и намеревались публично опровергнуть сказанное супругами, однако уважение к просьбам королевы Елизаветы не даёт им этого сделать.

Источник Daily Mail убеждён, что королева ведёт себя весьма разумно, подавая достойный пример своему окружению.

Напомним, Маган Маркл рассказала о своём тяжёлом положении в королевской семье американской телеведущей Опре Уинфри.

В частности, она пожаловалась на то, что монаршие особы опасались, что её ребёнок родится с тёмным цветом кожи. Это Меган восприняла как проявление расизма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
Бизнес подал более 750 заявок на льготные кредиты
Но вы держитесь: о росте цен, "затягивании поясов", бизнесе и властях
Мудрые люди реже страдают от одиночества
Светлана Лобода запретила дочери участвовать в шоу "Голос. Дети"
Оригинальные и недорогие подарки на день рождения
Собчак уверена, что выступление Манижи на Евровидении выгодно России
"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"
Отдых в Таиланде подешевел на 90%
В 2021 году турпоток на Байкал вырос почти в два раза - Ростуризм
Политолог: зачем госслужащих освобождают от наказания за коррупцию
Популярное
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"

Новые подробности о том, откуда именно на территорию Белоруссии попадают "огромные партии оружия", раскрыл глава КГБ страны Иван Тертель.

В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Военные новости
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Новости Европы
Зачем главный парламентарий Европы едет в Москву
Биатлон
Стало известно расписание трансляций девятого этапа КМ по биатлону
Василий Амирджанов Губернатор Самарской области пропиарился цветами Василий Амирджанов Олег Артюков Замедление Twitter: что будет дальше Олег Артюков Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер
Новости спорта
Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова
Российский шоу-бизнес
Рассчитано на идиотов: Стас Садальский разоблачил шоу "Маска"
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Южная Америка
Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников