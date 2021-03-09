В сиквеле фильма "Космический джем" не будет одного из персонажей первой части — скунса Пепе ле Пью. Его признали внесшим свой вклад "в культуру изнасилований".
Причиной стало то, что скунс в предыдущих проектах слишком настойчиво добивался внимание кошки Пенелопы. При этом сиквел рисовал личность ле Пью отнюдь не в розовых тонах: он опять-таки приставал к женщине, за что на него выливали напиток и давали пощечину. Что до Пенелопы, то та добивалась запретительного приказа для него.
Теперь эти поучительные кадры лягут в стол разработчиков, пишет Deadline.
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