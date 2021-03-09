Мультперсонажа "Космического джема" убрали из сиквела как насильника

В сиквеле фильма "Космический джем" не будет одного из персонажей первой части — скунса Пепе ле Пью. Его признали внесшим свой вклад "в культуру изнасилований".

Причиной стало то, что скунс в предыдущих проектах слишком настойчиво добивался внимание кошки Пенелопы. При этом сиквел рисовал личность ле Пью отнюдь не в розовых тонах: он опять-таки приставал к женщине, за что на него выливали напиток и давали пощечину. Что до Пенелопы, то та добивалась запретительного приказа для него.

Теперь эти поучительные кадры лягут в стол разработчиков, пишет Deadline.

В декабре обвинения в сексуальном насилии дошли до Жерара Депардье. Они исходили от молодой французской актрисы.