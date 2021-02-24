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Жерара Депардье обвинили в домогательствах

Шоу-бизнес » Зарубежный

Молодая французская актриса заявила, что знаменитый актёр предлагал ей интим, маскируя встречу под репетицию пьесы.

Жерара Депардье обвинили в домогательствах

Волна обвинений в харассменте зацепила и Жерара Депардье.

Как сообщает газета Le Parisien, обвинения звезде французского кино предъявили ещё в конце 2020 года.

Расследование доверили Прокуратуре города Парижа. Актёр находится под контролем судебных органов. Пока для обвинения нет достаточных оснований.

Юрист Депардье в интервью изданию Agence France-Presse подтвердил данную информацию. Адвокат артиста объяснил, что Депардье отрицает все предъявленные ему обвинения.

Молодая актриса уверяет, что Депардье пригласил её домой якобы для работы. По словам актрисы, Жерар домогался её в ходе "неформальной репетиции пьесы".

Девушка подала ещё одну жалобу в виде гражданского иска, что даёт право автоматически начать расследование.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Нина Лебедь
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