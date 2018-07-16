Пропавших детей разрешили искать по телефонам и гаджетам

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предлагает внести поправки в закон об оперативно-разыскной деятельности. Они помогут быстрее находить пропавших детей. Дело в том, что на сегодняшний день для получения данных геолокации с мобильных телефонов или иных девайсов ребенка требуется решение суда, а значит — теряется драгоценное время и меньше детей находят живыми.

После внесения же поправок информация будет предоставляться родителям по письменному согласию родителей с обязательным уведомлением суда.

По информации "Известий", документ должны внести в нижнюю палату 16 июля. Связанные с проблемой ведомства (Минкомсвязи, МВД, Генпрокуратура, Следственный комитет, Минюст и Роскомнадзор) и эксперты инициативу поддержали.

После принятия поправок полиции необходимо будет в течение 24 часов уведомить суд о проводимых мероприятиях. Если за сутки ребенка не нашли, для продолжения ОРД нужно будет получить судебное решение в обычном порядке.

Телефон действительно бесценный помощник в поиске пропавших. Как рассказывает главный аналитик Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян, устройство отправляет сигналы и после выключения, даже при отсутствии SIM-карты.

Рады поправкам и волонтеры. По словам председателя поискового отряда "Лиза Алерт" Григория Сергеева, по мировой статистике, шансы найти живым похищенного ради насилия ребенка высоки лишь в течении первых трех часов с момента пропажи.

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