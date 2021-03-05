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Пушков и Познер о праве маньяка Мохова выступать на ТВ

Общество

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание журналиста Владимира Познера об участии скопинского маньяка Виктора Мохова в ток-шоу.

Пушков и Познер о праве маньяка Мохова выступать на ТВ

На своем сайте "Познер Online" журналист заявил, что по закону никто не запрещает Мохову участвовать в телевизионных передачах, а их администрации — приглашать его.

"Я, например, не пригласил бы Виктора Мохова. Но запрещать это никак нельзя", — отметил Познер. Пушков заявил в своем Telegram-канале, что в данном аспекте вопрос не права, а морали.

"Право быть приглашенным на ТВ отсидевший маньяк имеет, но у него нет морального права появляться на экране. И у авторов ток-шоу, по моему убеждению, нет морального права его приглашать, если, конечно, они не выводят себя за рамки очевидных нравственных норм", — возмущается сенатор.

По его словам, в правовом государстве "в чистом виде" не остается места нравственному чувству. Пушков подчеркнул, что оно должно сохранятся, "иначе общество превратится в бездушное царство преступников и их адвокатов".

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Мохова вообще нельзя было выпускать из мест лишения свободы.

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Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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