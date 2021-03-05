Соловьёв высказался о гонораре скопинскому маньяку за участие в шоу

Телеведущий Владимир Соловьёв высказался о миллионном гонораре скопинскому маньяку за участие в ток-шоу.

Соловьёв считает, что Виктора Мохова, известного как "скопинский маньяк", не стоило выпускать из мест заключения. Кроме того, телеведущий в интервью "Общественной службе новостей" высказал мнение, что полученные за участие в ток-шоу деньги Мохов может потратить на новые преступления.

Недавно стал известен вероятный гонорар, который получит недавно вышедший на свободу после 17 лет заключения Виктор Мохов за участие в ток-шоу на одном из центральных каналов. По некоторым данным, бывший заключённый получит около трёх миллионов рублей.

Соловьёв считает аморальной идею платить маньяку за участие в программе.

"Эту информацию озвучил Эдуард Петров, частный детектив. В Соединённых Штатах Америки, если я правильно помню, есть закон, запрещающий преступникам получать финансовую выгоду от рассказов о своих преступлениях. Монетизация в любом виде своего преступления запрещена. Я думаю это очень правильно. Потому что де факто этот негодяй получит деньги за то, что будет рассказывать о своём преступлении. А учитывая отзывы знающих его людей, никакого раскаяния он не испытывает, и чувства сострадания к своим жертвам у него нет. Мало того, он писал им письма, пытался напоминать им о себе. Не исключено, что те деньги, которые он получит, послужат основой для нового преступления. У меня большой вопрос, как такой преступник оказался на свободе? Ясно, что это некие дыры в законодательстве. В Европе после такого рода преступления решение об освобождении принимает комиссия. Она решает может ли такой человек быть освобождён. А платить ему гонорары за рассказ о преступлении — дважды аморально", — цитирует издание ведущего.

По информации некоторых СМИ, Мохов сейчас находится в Москве. Неизвестно, в каком именно шоу он примет участие. Отмечается, что таким образом Мохов нарушил режим административного надзора.