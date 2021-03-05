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Почему хороших девушек привлекают плохие парни? Ответ психолога

Общество

Почему девушки часто влюбляются в плохих парней? Об этом в интервью "Правде.Ру" рассказала эмоционально-фокусированный терапевт, семейный и системный психолог Виктория Мещерина.

Почему хороших девушек привлекают плохие парни? Ответ психолога

"Нас всегда привлекает то, чего в нас нет. В плохих мальчиках есть открытый протест, которого никогда не бывает у хороших девочек. Мы выращиваем детей либо послушными, либо самостоятельными. И если нас вырастили в такой категоричной форме, мы, конечно, будем пытаться как бы притянуть к себе другого партнёра.

Мы всегда ищем в партнёре то, чего нам не хватает, такую своеобразную зону развития, восхищаться тем, что у нас никогда не было и, кстати, менять свою жизнь к лучшему.

Любая девушка сначала ведёт себя так, что притягивает к себе временные отношения, а позднее — долгосрочные. Ведь в 20 лет почти никому не нужны ни долгосрочные отношения, ни дети, ни построенное гарантированное будущее, потому что у нас другие задачи в этом возрасте — найти любовь, понять, какой мужчина нам нравится, нащупать свою вторую половинку. Некоторые девушки застревают на этом этапе развития отношений, поэтому застревают на ценностях более молодого возраста и в результате не могут построить серьёзные отношения.

В преддверии 8 Марта всем женщинам хочется вовремя взрослеть и встретить своего мужчину", — заключила собеседница "Правды.Ру".

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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