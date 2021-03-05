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Юлия Навальная рассказала, чем её мужа кормят в СИЗО "Кольчугино"

Общество

Жизнь жены осуждённого имеет свои особенности. Одна из них — сбор продуктовой посылки для передачи в место заключения, ведь хочется порадовать мужа вкусненьким.

Юлия Навальная рассказала, чем её мужа кормят в СИЗО "Кольчугино"

Юлия Навальная узнала от адвокатов мужа, чем Алексей питается в СИЗО "Кольчугино". "Меню: завтрак — каша, обед — суп и каша, ужин — каша с селёдкой", — поделилась она с подписчиками своего Instagram. Чем плоха каша, Юлия не пояснила, зато показала, чем собирается побаловать мужа в продуктовой посылке.

"Собираю передачу и выбираю супы быстрого приготовления. Не уверена, что специалист в данном вопросе, поэтому решила купить ассорти. А у вас какие любимые?" — попросила жена Алексея Навального совета у подписчиков.

Кулинарные предпочтения — дело вкуса, поэтому мнения ожидаемо разделились. Судя по количеству марок лапши, которые назвали Юлии подписчики в комментариях, она всё же правильно решила собрать ассорти: пусть Алексей сам определит, что ему вкуснее. А одна подписчица проявила настоящую заботу и посоветовала купить Алексею… каши.

"Три года на таком и будет заворот кишки. Купите лучше кашки быстрого приготовления, они в ассортименте — греча, рис, пшено, хлопья. Иначе запоры Лёхе обеспечены", — написала ylianna_shanti_trip.

Ранее Алексей Навальный сообщил, что находится в СИЗО "Кольчугино" и учится сушить сухари. Тонкостям этого процесса блогера обучают сокамерники.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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