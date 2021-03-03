Навальный сообщил о своём местонахождении и о сухарях

В социальных сетях Алексея Навального появилась новая запись, сделанная от его имени. Блогер рассказал, где находится, и поделился тонкостями процесса сушки сухарей.

"Привет, это всё ещё Навальный! Но уже не из «Кремлевского централа», а из СИЗО-3 «Кольчугино» Владимирской области", - сообщается в Instagram-аккаунте Навального.

Так осуждённый ответил на вопрос "Где Навальный?", который несколько дней назад активно разгоняли по соцсетям его сторонники, когда выяснилось, что Алексея этапировали из СИЗО "Матросская тишина". ФСИН не сообщила, в какой именно колонии он будет отбывать наказание.

Навальный уточнил, что с ним всё хорошо, а в прогулочном дворе изолятора даже имеется турник для поддержания физического тонуса. При этом он посетовал, что не получает писем и пока не может попасть в библиотеку. Находясь в изоляции от мира, Навальный развлекает себя экспериментами из области "высокой кулинарии", а именно - сокамерники учат блогера сушить сухари. Их двое, и у каждого есть свой фирменный рецепт.

Адвокат Навального Вадим Кобзев подтвердил информацию о местонахождении своего подзащитного. По его словам, Алексей находится в полной изоляции от мира.

"Алексей Навальный в карантинной камере. С ним в камере два человека. Он в полной изоляции, писем не получает, ФСИН-Письмо отключено для всего СИЗО. В камере ничего нет, кроме телевизора. Нет ни холодильника, ни даже чайника", - сообщил Вадим Кобзев в Twitter.

А теперь - внимание, вопрос. Если Алексей Навальный находится в полной изоляции, то кто тогда пишет посты от его имени в соцсетях? Для этого нужен смартфон с доступом в интернет, а значит - или изоляция не полная, или историю о сухарях написал не Навальный?