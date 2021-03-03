Половина россиян готова мигрировать ради работы

Согласно проведенному компанией Boston Consulting Group опросу, 47% россиян готовы уехать из своей страны ради работы. Впрочем, на фоне развития удаленного сотрудничества 59% заявили, что могли бы работать на кого-то из-за рубежа, но не оставляя свою родину, пишет Лента. Ру.
Впрочем, реально люди стали реже переезжать по работе, что связано с пандемией COVID-19. А если и переезжать, то туда, где успешно справляются с заразой — лидерами рейтинга здесь стали Канада, Австралия и Япония, также отметились Сингапур и Новая Зеландия. А вот локдауны в европейских странах и США снизили их привлекательность для трудовых мигрантов.
В России наибольшую готовность к переезду выразили жители Малоярославца, Грозного, Обнинска, Владикавказа и Махачкалы. А работодатели из российской столицы стали чаще искать людей из регионов, активнее всего — в сфере культуры и искусства.
Ранее сообщалось, что россияне морально готовы к тому, что ряд профессий вскоре просто исчезнет насовсем и им придётся заново решать, как заработать на жизнь.
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