69% молодых россиян отказались от телевидения в пользу интернета

Около 69% российских граждан в возрасте от 18 до 25 лет почти не смотрят телевизор, так как предпочитают пользоваться интернетом. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

"Отказ от телесмотрения в пользу интернета наиболее характерен для молодежи: 69% среди 18 — 24-летних, среди 25 — 34-летних — 48%", — говорится в релизе.

Опрос всех возрастных категорий показал, что данный показатель равен 28%.

53% респондентов сообщили, что смотрят телевизор и пользуются интернетом несколько раз в неделю.

Среди пользователей этой группы наиболее активными являются граждане в возрасте от 35 до 59 лет (61-64%).

17% опрошенных чаще смотрят телевизор, чем пользуются интернетом. 45% из них — граждане старше 60 лет.