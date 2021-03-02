Работнику положен дополнительный отпуск при ненормированном графике

Представители Минтруда пояснили, что работодатель при ненормированном режиме труда своего сотрудника вправе дать дополнительные выходные не менее трёх дней. Максимальную длину такого отпуска он даёт на свое усмотрение, так как она не закреплена законом.

При этом в выходной день нельзя вызывать сотрудника, называя его ненормированным. При вынужденном привлечении в выходной день рабочие часы оплачиваются согласно закону.

А ненормированный рабочий день — это не увеличение длительности рабочего дня, а возможность иногда привлекать работника к работе сверх его стандартного графика.