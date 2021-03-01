Названы новые сроки проведения Всероссийской переписи населения

Летом 2021 года планируется провести Всероссийскую перепись населения.

"Провести с 23 августа по 30 сентября 2021 г. Всероссийскую перепись населения", — говорится в проекте постановления правительства.

Жителей отдалённых районов, транспортная связь с которыми будет невозможна в этот период, будут переписывать с 1 апреля по 20 декабря 2021.

Предварительные итоги будут опубликованы в марте 2022 года, а окончательные — в четвёртом квартале 2023 года.

На реализацию проекта из резервного фонда Правительства РФ будет выделено 6 940,4 миллионов рублей.