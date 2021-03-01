Летом 2021 года планируется провести Всероссийскую перепись населения.
"Провести с 23 августа по 30 сентября 2021 г. Всероссийскую перепись населения", — говорится в проекте постановления правительства.
Жителей отдалённых районов, транспортная связь с которыми будет невозможна в этот период, будут переписывать с 1 апреля по 20 декабря 2021.
Предварительные итоги будут опубликованы в марте 2022 года, а окончательные — в четвёртом квартале 2023 года.
На реализацию проекта из резервного фонда Правительства РФ будет выделено 6 940,4 миллионов рублей.
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