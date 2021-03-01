Жителя Воронежа будут судить за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

В отношении жителя Воронежа, разместившего фотографию Гитлера на сайте "Бессмертный полк онлайн", направлено в суд уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Воронежа Александра Хорошильцева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Тем самым Хорошильцев публично одобрил участие руководящего состава Национал-социалистической немецкой рабочей партии, в том числе Гитлера, в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в годы Второй мировой войны, чем совершил реабилитацию нацизма", — сказано в сообщении.