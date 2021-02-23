Россияне стали чаще покупать подержанную одежду

46% мужчин в России готовы покупать одежду с рук. Среди женщин желающих приобрести подержанную одежду меньше — 34%. Такие данные приводит интернет-сервис "Авито".

Женщин чаще всего интересует покупка верхней одежды. По итогам прошлого года спрос на неё вырос на 29%. Кроме того, россиянки активно приобретали подержанные платья, юбки и обувь.

Пандемия COVID-19 привела к снижению спроса на офисную одежду. А вот спрос на подержанные пиджаки и костюмы вырос на 68%.

Наибольшим спросом у мужчин пользуется обувь. На эту категорию товаров спрос повысился на 46%. Мужчины на 37 % чаще стали интересоваться верхней одеждой. Также эксперты выяснили, что количество объявлений о продаже мужской одежды за 2020 год выросло на 25 %, сообщает "Российская газета".