46% мужчин в России готовы покупать одежду с рук. Среди женщин желающих приобрести подержанную одежду меньше — 34%. Такие данные приводит интернет-сервис "Авито".
Женщин чаще всего интересует покупка верхней одежды. По итогам прошлого года спрос на неё вырос на 29%. Кроме того, россиянки активно приобретали подержанные платья, юбки и обувь.
Пандемия COVID-19 привела к снижению спроса на офисную одежду. А вот спрос на подержанные пиджаки и костюмы вырос на 68%.
Наибольшим спросом у мужчин пользуется обувь. На эту категорию товаров спрос повысился на 46%. Мужчины на 37 % чаще стали интересоваться верхней одеждой. Также эксперты выяснили, что количество объявлений о продаже мужской одежды за 2020 год выросло на 25 %, сообщает "Российская газета".
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