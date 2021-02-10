Пригожин о вакцине "Спутник V": Россия дала надежду человечеству

Сегодня стало известно, что российская вакцина от COVID-19 "Спутник V" завершила этап научной консультации в Европейском агентстве по лекарственным средствам. После этого стало возможно подать заявку на регистрацию препарата на рынке ЕС.

"Спутник V" становится всё популярнее в мире. Американское издание Fortune. com констатировало, что российская вакцина от коронавируса намного эффективнее китайской. Она гораздо надёжнее и не имеет сильных побочных эффектов.

Российский бизнесмен Евгений Пригожин в личном телеграм-канале поделился своим мнением об успехе "Спутника V".

Бизнесмен отметил, что отечественная вакцина, несмотря на критику, показала свою эффективность. Это признали и эксперты в разных странах мира.

"Прорываясь сквозь потоки лжи и завистливых выкриков, Россия сумела доказать своё медицинское первенство и дать надежду человечеству", — написал предприниматель.

Пригожин подчеркнул, что уже в ближайшее время благодаря "Спутнику V" люди смогут жить так же, как до появления коронавирусной инфекции.

"Вакцина "Спутник V" — это подарок миру от России, она покончит с эпидемией коронавируса в кратчайшие сроки и позволит людям жить так же, как до пандемии", — подытожил Пригожин.

Напомним, Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. Это произошло в августе 2020 года.